Рособрнадзор установил требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор утвердил единые требования к организации видеонаблюдения во время проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом передаёт РИА «Новости».

Камеры должны быть установлены в пяти обязательных помещениях. Это штабы экзаменационных пунктов, аудитории, где сдают ЕГЭ, а также помещения региональных центров обработки информации. Кроме того, видеофиксация будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работы участников, и в местах заседаний апелляционных комиссий. При этом регионы по своему усмотрению могут дополнительно оснастить камерами входы в пункты сдачи экзамена, коридоры, медкабинеты и комнаты для сопровождающих.

В каждой аудитории обязательно установят как минимум две камеры. Использовать одну разрешается только при условии, что она обеспечивает полный обзор всего помещения. При этом в объектив должны попадать все участники экзамена и организаторы, номер пункта и аудитории, а также номера рабочих мест сдающих. Важно, чтобы камеры захватывали процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, столы для их раскладки и упаковки, а также средства подавления радиосигналов, если они используются. Недопустима установка, при которой испытуемые видны только со спины. Запись в аудиториях начинается в 8:00 по местному времени в день экзамена.

Главная цель видеонаблюдения — обеспечить прозрачность процедуры ЕГЭ, оперативно выявлять и предотвращать нарушения, а также повысить доверие общества к результатам. Записи будут использоваться и для анализа спорных ситуаций.

