Участникам СВО разрешили получить аттестат без сдачи ЕГЭ

Военнослужащие, успешно завершившие обучение, получат возможность пройти промежуточную аттестацию без необходимости сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом сохраняется их право на сдачу ЕГЭ для последующего поступления в вузы. Об этом ТАСС сообщил Иван Бондюков, участник специальной военной операции и эксперт Минпросвещения, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения.

«Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий. В то же время сохранение права на сдачу ГИА в форме ЕГЭ защищает их конституционное право на конкурентное высшее образование», — сказал Бондюков.

По его словам, данное решение направлено на максимальное снижение психологической нагрузки на защитников страны, которые из-за выполнения боевых задач зачастую физически не могут присутствовать в пунктах проведения экзаменов.

