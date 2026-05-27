Нейросети и автопроверка: Как сэкономить на репетиторах при подготовке к ЕГЭ

Избежать полумиллионных трат на репетитора вполне реально, если сделать упор на самостоятельность ребёнка. Об этом «Москве 24» рассказал учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков.

Обычно старшеклассники посещают 2–3 урока в неделю по 60–120 минут. Серьёзная нагрузка требует больших вложений. Но репетитор, по словам педагога, в первую очередь помогает организовать учебный процесс и поддерживать концентрацию. За это и приходится платить.

Если же ученик мотивирован и умеет себя организовать, он может готовиться к экзамену сам: сейчас много методичек, тренажёров, видеоразборов и ресурсов с автопроверкой, а решения можно обсуждать с нейросетью. Репетитор нужен лишь для составления плана на год.

При этом важно опираться на базовый уровень школьника. Если цель — 70–80 баллов и есть какая-никакая база, то за год подготовиться реально. Экономить можно, но не в ущерб качеству, а за счёт самостоятельной работы. Регулярность занятий — главное, а с репетитором, онлайн-школой или без — вторично.

А ранее российским школьникам разрешили паниковать перед сдачей ЕГЭ — но делать это нужно осознанно. По словам специалиста, открыв КИМы, нельзя бросаться решать сразу. Сначала нужно прочитать всё от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.