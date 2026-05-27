Нейросети и автопроверка: Как сэкономить на репетиторах при подготовке к ЕГЭ
Эксперт Меньшиков: Подготовиться к ЕГЭ без репетитора можно при нужной мотивации
Обложка © ТАСС / Николай Михальченко
Избежать полумиллионных трат на репетитора вполне реально, если сделать упор на самостоятельность ребёнка. Об этом «Москве 24» рассказал учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков.
Обычно старшеклассники посещают 2–3 урока в неделю по 60–120 минут. Серьёзная нагрузка требует больших вложений. Но репетитор, по словам педагога, в первую очередь помогает организовать учебный процесс и поддерживать концентрацию. За это и приходится платить.
Если же ученик мотивирован и умеет себя организовать, он может готовиться к экзамену сам: сейчас много методичек, тренажёров, видеоразборов и ресурсов с автопроверкой, а решения можно обсуждать с нейросетью. Репетитор нужен лишь для составления плана на год.
При этом важно опираться на базовый уровень школьника. Если цель — 70–80 баллов и есть какая-никакая база, то за год подготовиться реально. Экономить можно, но не в ущерб качеству, а за счёт самостоятельной работы. Регулярность занятий — главное, а с репетитором, онлайн-школой или без — вторично.
А ранее российским школьникам разрешили паниковать перед сдачей ЕГЭ — но делать это нужно осознанно. По словам специалиста, открыв КИМы, нельзя бросаться решать сразу. Сначала нужно прочитать всё от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.
