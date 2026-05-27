Анализ ЕГЭ, подбор вузов и прогноз по зарплате: Для абитуриентов хотят создать «цифровой профиль»

Руководство РТУ МИРЭА предложило Минцифры создать на «Госуслугах» цифровой профиль абитуриента, который будет учитывать результаты ЕГЭ, достижения и данные о рынке труда. Подробности инициативы есть в документе, который направил главе ведомства Максуту Шадаеву ректор университета Станислав Кудж.

Сейчас на портале уже работает сервис подбора вузов и направлений, однако он в основном выполняет справочную функцию. Абитуриент может ориентироваться по выбранным экзаменам и примерным баллам, но система не выстраивает для него полноценную образовательную и карьерную траекторию.

РТУ МИРЭА предлагает доработать сервис и превратить его в персональный цифровой навигатор с использованием искусственного интеллекта. Такой инструмент сможет анализировать баллы ЕГЭ, личные достижения, востребованность профессий, уровень занятости и зарплат.

На основе этих данных абитуриенту будут предлагать не просто список вузов, а несколько сценариев развития: шансы на поступление, возможные карьерные маршруты, ориентиры по доходу и стратегию подачи документов. Университет также выразил готовность участвовать в пилотной реализации проекта.

