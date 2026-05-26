«Начала новую жизнь»: Почему оскандалившаяся дочь Даны Борисовой не сдала ЕГЭ

В августе 2007 года телеведущая Дана Борисова впервые стала мамой, родив от бизнесмена Максима Аксёнова дочь Полину. Некоторое время отношения между родственницами были натянутыми, однако сейчас в семье наконец воцарился мир. Недавно Дана и Полина вместе появились на светском мероприятии.

Как отметила сама звезда, слухи, мол её наследница лежала в рехабе, сильно преувеличены. Последние два месяца она сидела дома, читала книги, почти не пользовалась телефоном и худела, в результате чего сбросила 10 килограммов. Сейчас девушка мечтает о самостоятельности.

Она хочет съехать от мамы и поступить на журфак, но только в следующем году, ЕГЭ она пока не сдала. Борисова уточнила, что дочь пережила болезненный разрыв с бойфрендом, который был старше неё на десять лет, поэтому родители решили дать ей немного выдохнуть и отдохнуть от своих ухажёров.

«Она начала новую жизнь — сегодня повыбрасывала половину гардероба и пошла покупать новый. Сейчас она полностью перезагрузилась, и мне это очень нравится», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Напомним, ранее Полина Борисова заговорила о своём диагнозе. Она заявила, что психическое расстройство досталось ей по наследству от матери — телеведущей Даны Борисовой.