«Начала новую жизнь»: Почему оскандалившаяся дочь Даны Борисовой не сдала ЕГЭ
Дана Борисова призналась, что её дочь Полина отказалась от сдачи ЕГЭ
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official
В августе 2007 года телеведущая Дана Борисова впервые стала мамой, родив от бизнесмена Максима Аксёнова дочь Полину. Некоторое время отношения между родственницами были натянутыми, однако сейчас в семье наконец воцарился мир. Недавно Дана и Полина вместе появились на светском мероприятии.
Как отметила сама звезда, слухи, мол её наследница лежала в рехабе, сильно преувеличены. Последние два месяца она сидела дома, читала книги, почти не пользовалась телефоном и худела, в результате чего сбросила 10 килограммов. Сейчас девушка мечтает о самостоятельности.
Она хочет съехать от мамы и поступить на журфак, но только в следующем году, ЕГЭ она пока не сдала. Борисова уточнила, что дочь пережила болезненный разрыв с бойфрендом, который был старше неё на десять лет, поэтому родители решили дать ей немного выдохнуть и отдохнуть от своих ухажёров.
«Она начала новую жизнь — сегодня повыбрасывала половину гардероба и пошла покупать новый. Сейчас она полностью перезагрузилась, и мне это очень нравится», — цитирует звезду сайт MK.ru.
Напомним, ранее Полина Борисова заговорила о своём диагнозе. Она заявила, что психическое расстройство досталось ей по наследству от матери — телеведущей Даны Борисовой.
