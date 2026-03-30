30 марта, 07:58

Психиатр раскрыл, что могло спровоцировать расстройство у дочери Даны Борисовой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Проблемы в отношениях телеведущей Даны Борисовой с её дочерью Полиной могут оказать влияние на здоровье 18-летней девушки. Генетические факторы и воспитание играют ключевую роль в формировании психического состояния, из-за которого Полина может сталкиваться с трудностями при установлении близких связей. Об этом сообщил психиатр Василий Шуров NEWS.ru.

Шуров указывает, что то, что описывает Полина, является лишь предварительной диагностической версией. Установление точного диагноза требует времени и тщательных исследований. Люди с пограничным расстройством личности испытывают серьёзные трудности в отношениях с окружающими. Они постоянно находятся в эмоциональных качелях — от любви до ненависти один шаг.

Врач также добавил, что Полина была проблемным ребёнком, и на её развитие оказало чрезмерное потакание со стороны матери. Он отметил, что такие психические расстройства могут сохраняться на протяжении всей жизни, однако психиатрия предлагает методы для их компенсации.

Ранее дочь Даны Борисовой Полина заявила, что у неё было тяжёлое детство, поскольку мать страдала от наркозависимости. По её словам, в юном возрасте ей постоянно приходилось выгонять из дома дилеров своей матери, а также ограждать её от бутылки.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Владимир Озеров
