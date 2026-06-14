Объявлены первые баллы ЕГЭ-2026 по трём предметам
Выпускники получили первые результаты ЕГЭ-2026 по истории, литературе и химии
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Участники основного периода ЕГЭ-2026 начали узнавать свои баллы. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Свои результаты получили выпускники, сдававшие историю, литературу и химию. Испытания проходили в 89 субъектах Российской Федерации, а также в учебных заведениях на территории 49 стран. Общее число участников по этим трём дисциплинам превысило 231 тысячу человек.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что система государственной итоговой аттестации функционирует надёжно и без перебоев. При этом министр напомнил о праве подать апелляцию тем, кто остался не удовлетворён полученными баллами.
«Мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения», — заверил он.
В ведомстве уточнили, что следующими итоговых цифр дождутся школьники, сдававшие русский язык. Основной этап ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.
В период ЕГЭ активизировались мошенники: они предлагают школьникам купить якобы подлинные варианты заданий и ответы, однако жертва либо получает старые демоверсии, либо скачивает вредоносное приложение, крадущее личные данные и доступ к банковским и государственным сервисам. Кроме того, злоумышленники звонят ученикам и родителям под видом сотрудников школ, вынуждая под предлогом подтверждения регистрации на экзамен или обновления паспортных данных перейти по ссылке либо продиктовать код из СМС.
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