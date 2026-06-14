Аферы на баллах: Мошенники атакуют российских школьников в разгар ЕГЭ

В период ЕГЭ мошенники чаще всего предлагают школьникам купить якобы настоящие варианты заданий и ответы, но на деле жертва либо получает старые демоверсии, либо скачивает вредоносное приложение, которое крадёт личные данные, доступ к банковским приложениям и государственным сервисам, предупредил профильный эксперт Николай Гончаров.

Кроме того, злоумышленники звонят и пишут ученикам и их родителям, маскируясь под сотрудников школ и под предлогом подтверждения регистрации на экзамен или обновления паспортных данных вынуждают перейти по ссылке или продиктовать код из смс. Ещё одна уловка — предложение гарантированной помощи прямо во время экзамена с помощью «своего человека», но если школьник попытается воспользоваться запрещёнными средствами, его могут отстранить от ЕГЭ