Аферы на баллах: Мошенники атакуют российских школьников в разгар ЕГЭ
Мошенники обманывают выпускников в разгар ЕГЭ от имени сотрудников школ
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В период ЕГЭ мошенники чаще всего предлагают школьникам купить якобы настоящие варианты заданий и ответы, но на деле жертва либо получает старые демоверсии, либо скачивает вредоносное приложение, которое крадёт личные данные, доступ к банковским приложениям и государственным сервисам, предупредил профильный эксперт Николай Гончаров.
Кроме того, злоумышленники звонят и пишут ученикам и их родителям, маскируясь под сотрудников школ и под предлогом подтверждения регистрации на экзамен или обновления паспортных данных вынуждают перейти по ссылке или продиктовать код из смс. Ещё одна уловка — предложение гарантированной помощи прямо во время экзамена с помощью «своего человека», но если школьник попытается воспользоваться запрещёнными средствами, его могут отстранить от ЕГЭ
После экзаменов мошенники запускают поддельные сайты для проверки результатов, внешне копирующие официальные сервисы, где доверчивые граждане вводят свои паспортные данные, телефоны и электронную почту, которые затем используются для дальнейших атак, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Тем временем мошенники начали использовать видеоконференции для выманивания денег у россиян. Кроме того, для обмана граждан в ход идут «встречные переводы» и «зеркальные кредиты».
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