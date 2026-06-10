«Это уже крик души»: В Забайкалье директор школы умоляет починить дорогу — дети едут по шесть часов на ЕГЭ

Директор одной из школ Газимуро-Заводского округа Забайкалья обратилась к властям с просьбой срочно заняться ремонтом региональной трассы. По её словам, выпускники вынуждены по несколько часов добираться до пункта проведения ЕГЭ по дороге, которая находится в аварийном состоянии.

Руководитель Ушмунской школы Елена Софронова записала видеообращение к представителям дорожных служб, регионального Минстроя и краевого правительства. Она заявила, что состояние трассы на территории Газимуро-Заводского округа уже давно вызывает возмущение местных жителей.

В Забайкалье школьники добираются на ЕГЭ по 5–6 часов из-за разбитой дороги. Видео © VK / Официальное сообщество МОУ Ушмунская СОШ

«Обращаемся мы к вам с такой проблемой, уже наболевшей, это уже просто крик души. Вот ответьте на вопрос. Сколько мы должны терпеть это халатное отношение? Вот что должно произойти, чтобы нас наконец-то услышали?» — задалась вопросом она.

По её словам, дорожное полотно усеяно ямами, выбоинами и просадками. После даже небольших осадков проезд по отдельным участкам становится крайне затруднительным. Проблема особенно остро проявилась в период сдачи государственной итоговой аттестации. Пункт проведения экзаменов расположен в Газимуро-Заводской школе, поэтому выпускников из разных населённых пунктов приходится организованно доставлять туда на транспорте.

Софронова рассказала, что путь от села Ушмун до места проведения ЕГЭ составляет около 15 километров. Однако на преодоление этого расстояния сейчас уходит от 40 минут до часа, если движение не блокируют застрявшие большегрузы. Ещё сложнее ситуация для школьников из Кактолги — самого удалённого населённого пункта округа. Оттуда до районного центра около 250 километров, поэтому дети вынуждены выезжать за пять-шесть часов до начала экзамена, чтобы не опоздать.

Директор задалась вопросом, как после такого изматывающего путешествия выпускники могут спокойно сосредоточиться на заданиях. Она также выразила обеспокоенность безопасностью перевозок и отметила, что ответственность за жизнь детей ложится на сопровождающих и водителей. По словам Софроновой, многочисленные обращения жителей в различные инстанции на протяжении нескольких лет не принесли заметных результатов. Она призвала власти принять меры и привести региональную дорогу в нормативное состояние, подчеркнув, что речь идёт не только о комфорте, но и о безопасности людей.

«Мы надеемся, что наше обращение не останется без вашего должного внимания», — заключила она.

Ранее сообщалось, что неудача на ЕГЭ может стать серьёзным потрясением как для выпускника, так и для его семьи. Однако в такой ситуации родителям важно сохранять спокойствие и не усиливать стресс ребёнка. Первым делом необходимо принять произошедшее как свершившийся факт.