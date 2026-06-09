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9 июня, 09:25

«Даже если тебя съели, есть два выхода»: Психолог объяснила, как быть, если ребёнок провалил ЕГЭ

Лысакова: Родителям важно не отождествлять неудачу на ЕГЭ с личностью ребёнка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для выпускника проваленный ЕГЭ — как гром среди ясного неба. Но родителям нельзя впадать в панику. Психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru рассказала, как пережить этот удар и не сломать ребёнка.

По словам специалиста, первым шагом должно стать принятие произошедшего как свершившегося факта, что позволяет снизить тревожность. Вторым шагом является планирование — наличие запасных вариантов (план Б и В), таких как поступление в другой вуз на платное отделение, пересдача через год или временное трудоустройство.

Примите ситуацию такой, какая она есть. Это уже случилось. Планируйте: всегда должен быть план Б. Объясните ребёнку, что экзамен не равен его личности. Провал не делает его лузером. И помните: даже если тебя съели, есть как минимум два выхода.

Анастасия Лысакова

Психолог

Примите ситуацию такой, какая она есть. Это уже случилось. Планируйте: всегда должен быть план Б. Объясните ребёнку, что экзамен не равен его личности. Провал не делает его лузером. И помните: даже если тебя съели, есть как минимум два выхода.
Примите ситуацию такой, какая она есть. Это уже случилось. Планируйте: всегда должен быть план Б. Объясните ребёнку, что экзамен не равен его личности. Провал не делает его лузером. И помните: даже если тебя съели, есть как минимум два выхода.

Лысакова также подчеркнула важность разделения неудачи на экзамене и личности ребёнка.

«Постараться объяснить ребёнку, что этот экзамен не равен его личности. Если ему не удалось именно этот экзамен сдать, это не значит, что он во всём тупой, неудачник, лузер и у него не будет счастливой жизни больше никогда. Нет. Это просто про конкретный экзамен, про конкретный провал. Да, это неудача, да, не получилось, но это то, что бывает со всеми», — отметила специалист.

Отдельно она обратила внимание на разницу в последствиях: юношам в случае несдачи грозит призыв на военную службу, тогда как девушки могут пересдать экзамен на следующий год без подобных рисков. Как отметила психолог, завершающий этап поддержки ребёнка — это совместное планирование дальнейших шагов для достижения целей вашего чада.

Видеонаблюдение на ЕГЭ в этом году обойдётся в 1,6 млрд рублей
Видеонаблюдение на ЕГЭ в этом году обойдётся в 1,6 млрд рублей

Ранее Life.ru писал, что в России мошенники пытаются заработать на школьниках, сдающих ЕГЭ. Несовершеннолетним предлагают «поправить» полученный балл, убеждают внести предоплату, после чего аферисты скрываются с деньгами.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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