«Даже если тебя съели, есть два выхода»: Психолог объяснила, как быть, если ребёнок провалил ЕГЭ

Для выпускника проваленный ЕГЭ — как гром среди ясного неба. Но родителям нельзя впадать в панику. Психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru рассказала, как пережить этот удар и не сломать ребёнка.

По словам специалиста, первым шагом должно стать принятие произошедшего как свершившегося факта, что позволяет снизить тревожность. Вторым шагом является планирование — наличие запасных вариантов (план Б и В), таких как поступление в другой вуз на платное отделение, пересдача через год или временное трудоустройство.

Примите ситуацию такой, какая она есть. Это уже случилось. Планируйте: всегда должен быть план Б. Объясните ребёнку, что экзамен не равен его личности. Провал не делает его лузером. И помните: даже если тебя съели, есть как минимум два выхода. Анастасия Лысакова Психолог

Лысакова также подчеркнула важность разделения неудачи на экзамене и личности ребёнка.

«Постараться объяснить ребёнку, что этот экзамен не равен его личности. Если ему не удалось именно этот экзамен сдать, это не значит, что он во всём тупой, неудачник, лузер и у него не будет счастливой жизни больше никогда. Нет. Это просто про конкретный экзамен, про конкретный провал. Да, это неудача, да, не получилось, но это то, что бывает со всеми», — отметила специалист.

Отдельно она обратила внимание на разницу в последствиях: юношам в случае несдачи грозит призыв на военную службу, тогда как девушки могут пересдать экзамен на следующий год без подобных рисков. Как отметила психолог, завершающий этап поддержки ребёнка — это совместное планирование дальнейших шагов для достижения целей вашего чада.

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