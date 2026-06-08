Видеонаблюдение на ЕГЭ в этом году обойдётся в 1,6 млрд рублей

Российский бюджет потратит на систему видеонаблюдения на ЕГЭ в текущем году как минимум 1,6 миллиарда рублей, а это примерно по 2 тысячи на каждого из 747 тысяч участников экзамена. Такими данными делится телеграм-канал Baza.

На федеральный уровень приходится лишь часть суммы — около 96 миллионов рублей. Остальное относится к региональным закупкам. Всего предполагается свыше 120 контрактов на разные суммы, подписывать которые будут министерства образования в субъектах РФ и сами школы. Больше всего потратятся на системы видеонаблюдения в ходе ЕГЭ Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Московская область.

Ранее Life.ru писал, что в России мошенники пытаются «заработать» на школьниках, сдающих ЕГЭ. Несовершеннолетним предлагают «поправить» полученный балл, убеждают внести «предоплату», после чего аферисты скрываются с деньгами.