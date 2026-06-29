«Хайп на детских слезах»: Психолог объяснила, почему «цветной пельмень» доводит детей до истерики

В 2026 году среди детей и даже взрослых разгорелся настоящий ажиотаж вокруг резиновых пельмешков-антистрессов, который всё чаще заканчивается слезами и скандалами. Клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru объяснила природу этих истерик.

Проблема действительно есть. Но не в пельменях точно. Что это такое: антистресс, большой, разноцветный. Чем сложней окрас — тем больше радости он вызывает. Перевожу: когда ребёнок маленький, для него большинство вещей — большие. Поэтому здесь размер имеет значение. Яркость — для детей всё самое лучшее! Самое яркое, красивое, вкусное, насыщенное. Ирина Коржаева Клинический психолог

Реакция на сквиш-дамплинг. Видео © TikTok / john

Эксперт отметила, что сейчас принято общаться с детьми на равных, но при этом часто игнорируется естественная потребность ребёнка чувствовать разницу в масштабе. Когда малыш держит игрушку, она кажется ему огромной, а в руках взрослого та же вещь выглядит маленькой. Это простое сравнение интуитивно подталкивает ребёнка к желанию поскорее вырасти. Если же такая очевидная разница стирается из-за подхода родителей, маленький человек теряет внутренний стимул к развитию.

«Сейчас можно детям разжёвывать то, что они могут и сами понять, но у них отпадает необходимость в размышлении. Всё вышеперечисленное неосознанно лишает ребёнка детства. В течение многих лет это вызывало голод по удивительным детским восторгам. Коробка-сюрприз — ключевой эпизод. Так как «пойдём выберем тебе подарок» стало очень распространённым, и это здорово — получать то, что хочешь, но это не даёт возможности полёта души, фантазии, это не развивает интерес. И получаем классику: благими намерениями — сюрприз из цветного пельменя», — объяснила психолог.

Более того, это зависимость взрослая, которая опирается на детский голод, поясняет Коржаева. Истерика при распаковке — всего лишь выдаваемая копия модели поведения, которую дети видят на экранах. Если блогер устраивает шумное шоу с криками ради хайпа, у неокрепшего ума срабатывает шаблон нормы. Отсутствие внутреннего фильтра и критического анализа вкупе с яркой картинкой и громкими звуками бьёт прямо в подсознание.

«Отсутствие фильтра, внутреннего контроля — даёт истеричную реакцию при получении сюрприза, не оправдавшего ожиданий. Взрослые, с одной стороны, пытаются порадовать ребёнка, с другой — хайпануть на ярком и громком видео, которое будут смотреть и слушать очередные другие дети», — подытожила эксперт.

Дамплинги — это небольшие резиновые фигурки, напоминающие хинкали, в закрытых коробках. Процесс их вскрытия напоминает лотерею: внутри может оказаться обычный экземпляр или редкий цветной вариант с блёстками и глиттером. Вокруг них сложился небывалый ажиотаж: дети рыдают из-за повторяющихся фигурок, взрослые сметают товар с полок ящиками, а торговые сети вынуждены вводить ограничения на продажу в одни руки. Видео с распаковками в TikTok набирают миллионы просмотров, а охота за переливающимся пельменем стала напоминать погоню за сокровищем. Родители тем временем активно спорят в Сети о том, насколько этично подсаживать неокрепшую психику на механику дофаминового подкрепления.

Ранее сообщалось, что модные игрушки-антистресс с выдавливанием прыщей способны довести ребёнка до тяжёлого расстройства психики. Увлечение такими симуляторами, заполонившими соцсети, рискует перерасти в настоящую болезнь под названием «патомимия». Суть расстройства в том, что человек становится буквально одержим чистотой кожи и начинает раздирать собственное лицо. Дети с неокрепшей психикой оказались особенно уязвимы.