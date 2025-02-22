Таба-лапка: что это за антистресс-игрушка Что такое таба-лапка? Как таба-лапки стали популярны в Интернете, из чего они сделаны и как к игрушкам относятся в школах? Читайте подробнее в материале Life.ru. 21 февраля, 21:27 Таба-лапка — одна из популярнейших детских игрушек. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Belay, © Freepik / rawpixel.com

Таба-лапки, сквиши, поп-иты… В мире детских увлечений постоянно появляются новые тренды, захватывающие умы школьников с невероятной скоростью. И если раньше учителя и родители боролись с юлой и слаймами, то сегодня на передовой борьбы с отвлекающими факторами — таба-лапки. Эти маленькие, кажущиеся безобидными штучки прочно обосновались в школьных рюкзаках и на партах, превратившись из забавной игрушки в настоящую головную боль учителей.

И неудивительно: благодаря вездесущему TikTok, где юные блогеры демонстрируют свои коллекции и устраивают челленджи, популярность таба-лапок растёт в геометрической прогрессии, вовлекая всё больше и больше детей в эту «игру». Родители хватаются за голову, учителя призывают к порядку, а дети… продолжают увлечённо «лапкать». Словом, таба-лапка в тренде.

Что такое таба-лапка

Можно встретить таба-лапки самых разных форм и размеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / namaki

Таба-лапка (или taba lapka) — это небольшая игрушка-антистресс, выполненная, как правило, из мягкого, приятного на ощупь материала, часто с использованием силикона или резины. Характерной особенностью является наличие выпуклостей, пупырышек или других текстурных элементов, которые можно мять, гладить и перебирать пальцами.

Считается, что такие манипуляции помогают снять напряжение, успокоиться и сконцентрироваться. Однако на практике для многих детей таба-лапка превращается в отвлекающий фактор, мешающий сосредоточиться на учёбе.

Какие бывают таба-лапки

Существует огромное разнообразие таба-лапок, отличающихся по форме, размеру, материалу и функциональности. Вот лишь некоторые примеры:

Классические лапки с пупырышками : самый распространённый вариант, представляющий собой плоскую или объёмную фигурку со множеством пупырышек, которые приятно лопать.

: самый распространённый вариант, представляющий собой плоскую или объёмную фигурку со множеством пупырышек, которые приятно лопать. Лапки-брелоки: миниатюрные версии, которые можно прикрепить к ключам, рюкзаку или пеналу.

миниатюрные версии, которые можно прикрепить к ключам, рюкзаку или пеналу. Лапки-фигурки: игрушки в виде животных, персонажей мультфильмов или других узнаваемых образов.

игрушки в виде животных, персонажей мультфильмов или других узнаваемых образов. Лапки-головоломки: более сложные варианты, требующие определённой ловкости и координации для сборки или манипуляций.

более сложные варианты, требующие определённой ловкости и координации для сборки или манипуляций. Лапки с подсветкой и звуком: модели, оснащённые световыми и звуковыми эффектами, делающими игру ещё более привлекательной для детей.

Кто такие лапкеры

«Лапкеры» — это сленговое название детей и подростков, увлечённых коллекционированием и играми с таба-лапками. Они активно обмениваются игрушками, устраивают челленджи в социальных сетях, снимают видеоролики, демонстрируя свои коллекции и навыки владения лапками. Лапкеры создают целые сообщества, в которых общаются, делятся опытом и устраивают совместные игры.

Как таба-лапки стали популярны среди детей и школьников

Таба-лапка покорила сердца детей, потому что её приятно трогать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / marishkaSm

Популярность таба-лапок, как и многих других детских трендов, во многом обусловлена влиянием социальных сетей, в частности TikTok. Яркие видеоролики, демонстрирующие различные модели лапок, захватывающие челленджи и обзоры от популярных блогеров создают эффект вирусности, побуждая детей и подростков приобретать эти игрушки.

Кроме того, таба-лапки позиционируются как антистресс-игрушки, способные помочь справиться с тревогой и напряжением, что особенно актуально в условиях современной школьной жизни. Доступная цена и широкое разнообразие моделей также сыграли свою роль в распространении этого тренда.

Таба-лапки в школах

Появление таба-лапок в школах вызвало неоднозначную реакцию со стороны учителей и администрации. С одной стороны, многие педагоги признают, что эти игрушки могут помочь некоторым ученикам справиться с тревогой и улучшить концентрацию. Другие учителя жалуются, что дети вместо того, чтобы слушать объяснения, мнут и крутят лапки, что мешает и им, и окружающим.

Некоторые школы вводят правила, согласно которым таба-лапки можно использовать только на переменах. Другие учебные заведения пытаются интегрировать использование лапок в учебный процесс, например используя их для развития мелкой моторики или в качестве наглядного пособия.

Игры с таба-лапками

Таба-лапки можно не просто мять и перебирать пупырышки, с ними можно придумать множество игр. Вот лишь несколько примеров:

«Кто быстрее»: участники соревнуются в том, кто быстрее переберёт все пупырышки на лапке.

участники соревнуются в том, кто быстрее переберёт все пупырышки на лапке. «Угадай на ощупь»: игрокам предлагается с закрытыми глазами угадать форму или текстуру лапки.

игрокам предлагается с закрытыми глазами угадать форму или текстуру лапки. «Лапко-эстафета»: участники передают лапку друг другу, используя только одну руку.

участники передают лапку друг другу, используя только одну руку. «Собери коллекцию»: игроки соревнуются в том, кто соберёт самую большую и разнообразную коллекцию таба-лапок.

Игры с таба-лапками могут быть не только развлекательными, но и полезными для развития мелкой моторики, координации движений и внимания.

Психологи о таба-лапках

Таба-лапка может помочь школьнику справиться с умственными перегрузками. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Sukhachev, Nick N A

Мнения психологов о таба-лапках расходятся. Некоторые специалисты считают, что эти игрушки могут быть полезны для детей с повышенным уровнем тревожности или СДВГ, помогая им справиться с сенсорной перегрузкой и улучшить концентрацию.

Другие специалисты предупреждают о риске формирования зависимости от лапок и о том, что они могут превратиться в способ избегать решения реальных проблем. Во всяком случае надо помнить, что таба-лапка — это лишь инструмент и эффективность её использования зависит от индивидуальных особенностей ребёнка и от того, как родители и учителя помогут ему сбалансировать игру с учёбой и другими занятиями.

Родителям следует обращать внимание на то, как ребёнок использует таба-лапку. Если она помогает ему успокоиться и сосредоточиться, то это может быть полезным. Если же ребёнок становится зависимым от лапки и не может без неё обойтись, следует обратиться к психологу. Важно, чтобы дети умели справляться со стрессом и другими способами, а не только с помощью игрушек.

Авторы Андрей Соколов