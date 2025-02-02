Восстановят психику и защитят планету: Названы 3 главных тренда в рукоделии в 2025 году

Рукоделие является хорошим способом не только отвлечься от рутинных забот и создать уникальную вещь своими руками, но и расслабиться. Некоторые выбирают для себя вязание, другие шитьё, вышивку или плетение из бисера. Однако если вы всё ещё не определились, что для вас по душе, обратите внимание на тренды 2025 года.

По словам создателя обучающих курсов по рукоделию Кати Лейт, всё больше современных людей отдают предпочтение экологичному творчеству. В своих работах она порекомендовала использовать материалы, которые можно будет повторно переработать, и натуральные ткани. Кроме того, важной частью экологичного тренда является минимизация отходов.

«Это не только тренд, но и возможность внести свой вклад в заботу о планете», — отметила Катя Лейт в интервью радио Sputnik.

В 2025 году рукоделие вышло на новый уровень, став медитативным практическим процессом. Считается, что когда вы медленно шьёте, плетёте или лепите, вы отпускаете заботы и снимаете стресс.

Также популярно в этом году создание реалистичных игрушек, поскольку здесь вы создаёте целую историю. Каждая работа, будь это щенок или тигрёнок, — маленькая Вселенная, где отражены ваши чувства, вдохновение и фантазия.