Девушка настолько красиво вяжет, что эти шерстяные блюда захочет попробовать каждый гурман: 10 фото

Кейт живёт в небольшом городке Брайтоне на южном побережье Англии. Таким необычным хобби, как у британки, вряд ли кто-то может похвастаться не только в стране, но и во всём мире
Дженкинс начала вязать десятилетия назад. Она 20 лет проработала в сфере дизайна вязаной одежды, но в 2007-м всё изменилось. Девушка начала экспериментировать с шерстяной кулинарией
Но созданием гастрономических игрушек дело не закончилось. Девушка поняла: для того чтобы зарабатывать на хобби, нужно своим работам делать красивые фотосессии. А для этого нужны и концепции, и выразительные средства
Так Дженкинс начала делать не отдельные игрушки, а целые композиции. Первым стал вязаный английский завтрак, а дальше всё, что только приходило мастерице в голову
Благо гастрономический мир может похвастаться своим разнообразием. Американская, скандинавская, французская кухня — всё так или иначе выходило из-под крючка британки
Кроме того, мастерство художницы по вязаной кулинарии лишь росло. Поначалу она делала "блюда" из геометрических примитивов с минимумом деталей
Сейчас же деликатесы Кейт издалека невозможно отличить от съедобных оригиналов. И вязаные выдаёт лишь то, что они зачастую выглядят ещё аппетитнее!
Хоть британка вяжет самые разные блюда, морепродукты — явно её сильная сторона
Помимо украшенных блёстками сардин, Кейт создаёт лобстеров, золотоглазых кальмаров, мидий, креветок, крабов и устриц, украшенных шерстяными лимонами и листьями петрушки
Как настоящий художник, Дженкинс "пишет" с натуры, словно пряжа и крючок — её карандаш. Для этого она сначала покупает еду, которую хочет связать. Так работы получаются реального размера и больше походят на оригинал, пишет Atlas Obscura
WOW-news
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