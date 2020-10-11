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30 звёзд, которые приходятся друг другу родственниками, но об этом почти никто не знает

Недавно в соцсети Twitter появился тред, раскрывающий, кто же из всем известных звёзд — родственники. В подборке ниже — 10 доказательств, что у некоторых талант в крови.

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Фото © Twitter / dollarbinbran

Джейми Ли Кёртис и Джанет Ли — дочь и мать

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Тимбалэнд и Фаррелл Уильямс — двоюродные братья

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Джулия Робертс и Эмма Робертс — тётя и племянница

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Анджелина Джоли и Джон Войт — дочь и отец

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер — мать и дочь

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Майкл Джексон и Стиви Уандер — двоюродные братья

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Джуди Гарленд и Лайза Миннелли — мать и дочь

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Брук Шилдс и Мэрил Стрип — троюродные сёстры

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

София Коппола и Николас Кейдж — двоюродные брат и сестра

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Бейонсе и Соланж — сёстры

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Дон и Дакота Джонсон — отец и дочь

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Люк и Оуэн Уилсон — братья

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу — мать и дочь

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Джеймс и Дэйв Франко — братья

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Стивен и Лиз Тайлер — отец и дочь

Фото © Twitter / dollarbinbran

Фото © Twitter / dollarbinbran

Стало известно, при каких обстоятельствах погибла звезда сериала "Хор" на глазах у 4-летнего сына

Спустя почти неделю после пропажи тело американской актрисы Наи Риверы нашли на дне озера. Она исчезла во время прогулки на лодке вместе со своим сыном. Полиция раскрыла ранее неизвестные подробности её смерти.

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