30 звёзд, которые приходятся друг другу родственниками, но об этом почти никто не знает

Стало известно, при каких обстоятельствах погибла звезда сериала "Хор" на глазах у 4-летнего сына Спустя почти неделю после пропажи тело американской актрисы Наи Риверы нашли на дне озера. Она исчезла во время прогулки на лодке вместе со своим сыном. Полиция раскрыла ранее неизвестные подробности её смерти.