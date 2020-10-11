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Полицейская сменила униформу на латексный костюм, вдохновившись рассказами своих задержанных

Девушка призналась, что деньги для неё — не главное, ей просто хотелось получать удовольствие от жизни.

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Фото © Facebook / Calea Toxic, Twitter / mondo_news24

Экс-полицейская Сара Келлер из Дуйсбурга, Германия, несколько лет вела двойную жизнь, борясь не только с преступниками, но и с другой стороной своей личности. Девушку и раньше привлекали темы БДСМ и доминирования. Но, когда в 2011 году она с приятелем впервые посетила фетиш-вечеринку, поняла, что пути назад нет.

Фото © Facebook / Calea Toxic, Twitter / mondo_news24

Фото © Facebook / Calea Toxic, Twitter / mondo_news24

Днём служительница закона исправно ходила на основную работу, где в том числе расследовала преступления на сексуальной почве и часто общалась с продающими себя за деньги девушками. Они рассказывали о своей профессии, и Сару ещё больше стал привлекать этот мир. В итоге ночами она стала пробовать себя в качестве доминантки, меняя униформу на латексный костюм, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / Calea Toxic

Фото © Facebook / Calea Toxic

Я хотела делать то, что действительно доставляет мне радость. В личной жизни я всегда испытывала страсть к БДСМ. Мне доставляет удовольствие командовать людьми и проявлять силу

Сара Келлер

Фото © Facebook / Calea Toxic

Фото © Facebook / Calea Toxic

Сара стала носить яркий макияж, броский маникюр и увеличила себе грудь, а традиционные ценности её интересовали всё меньше. "Я заметила, что мой образ жизни всё больше отличается от образа жизни большинства коллег", — отметила она. А в 2017 году сослуживцы разоблачили тайную жизнь девушки, и ей пришлось оставить работу в полиции спустя 11 лет. Сейчас блондинка выступает под псевдонимом Келия Токсик, снимается в откровенных фотосессиях и оказывает эскорт-услуги, зарабатывая гораздо больше. По словам Сары, её занятие не сильно отличается от того, что она делала раньше: "Главное отличие это униформа", — заключила она.

Судья выносит строгие приговоры, но преступникам лучше не видеть, чем она занимается в Instagram

С откровенностью этой девушки немногие могут соперничать.

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