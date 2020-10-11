Полицейская сменила униформу на латексный костюм, вдохновившись рассказами своих задержанных

Экс-полицейская Сара Келлер из Дуйсбурга, Германия, несколько лет вела двойную жизнь, борясь не только с преступниками, но и с другой стороной своей личности. Девушку и раньше привлекали темы БДСМ и доминирования. Но, когда в 2011 году она с приятелем впервые посетила фетиш-вечеринку, поняла, что пути назад нет.

Фото © Facebook / Calea Toxic, Twitter / mondo_news24

Днём служительница закона исправно ходила на основную работу, где в том числе расследовала преступления на сексуальной почве и часто общалась с продающими себя за деньги девушками. Они рассказывали о своей профессии, и Сару ещё больше стал привлекать этот мир. В итоге ночами она стала пробовать себя в качестве доминантки, меняя униформу на латексный костюм, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / Calea Toxic

Я хотела делать то, что действительно доставляет мне радость. В личной жизни я всегда испытывала страсть к БДСМ. Мне доставляет удовольствие командовать людьми и проявлять силу Сара Келлер

Фото © Facebook / Calea Toxic