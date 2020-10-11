Девушка хотела стать похожей на Барби, но перекроила себя так, что её возненавидели

25-летнюю Джейд Лайн из Бристоля, Англия, неспроста называют Барби Джейн. Именно на эту куклу она с детства хотела быть похожей. И с 18 лет девушка шла к своей мечте, спуская огромные суммы и выслушивая не самые лестные комментарии.

Фото © Instagram / xjadelynex

Джейд начала с того, что потратила £8 тыс. (≈775 тыс. руб.) на то, чтобы увеличить свой бюст с первого размера до седьмого. Затем вкачала филлеры в губы, чтобы те стали пухлыми и чувственными. А дополнила получившийся образ автозагаром — девушка применяет его дважды в неделю.

Фото © Instagram / xjadelynex

Однако окружающие сначала к таким экспериментам оказались не готовы. Девушку травили из-за внешности, ей приходилось выслушивать самую жуткую критику и оскорбления, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / xjadelynex

Раньше мне говорили, что я выгляжу примерно на 50 лет, что я похожа на клоуна, ужасна и отвратительна. Оставляли самые ужасные комментарии, которые только можно придумать Джейд Лайн

Фото © Instagram / xjadelynex