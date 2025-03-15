Дерматологи предупредили, что после игрушек-антистресс из тик-тока ребёнок может разодрать себе лицо
Mash: После игрушек-антистресс из тик-тока у детей развивается патомимия
Игрушка-антистресс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / umitc
Популярные в тик-токе игрушки антистресс, из которых нужно выдавливать прыщи, могут довести ребёнка до расстройства психики. Они вызывают у человека помешательство на ковырянии кожи, дети с неокрепшей психикой начинают раздирать собственное лицо. Об этом предупредил телеграм-канал Mash.
Такое расстройство называется патомимией. Человеку постоянно кажется, что его лицо недостаточно чистое и он начинает ковырять прыщи. Матери массово отводят к дерматологу своих детей, а тот перенаправляет их к психиатру. Для избавления от патомимии назначают долгое лечение таблетками.
Ранее некоторые российские школы ввели запрет на игрушку-антистресс таба лапка. По словам учителей, новая модная игрушка практически не оттирается от стен и потолков, когда её туда в шутку наклеивают. Таба лапки считаются антистрессовой игрушкой, они сделаны из мягкого пластичного материала, который легко крепится к любой поверхности.