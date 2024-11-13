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Регион
13 ноября, 09:55

Таба лапки вне закона: Школы пошли на крайние меры из-за опасного антистресса

Мизулина сообщила, что в российских школах начали запрещать таба лапки

Таба лапки ученики в шутку клеят на потолках в школах. Обложка © VK / Созвездие Первых. Школа № 1569

Таба лапки ученики в шутку клеят на потолках в школах. Обложка © VK / Созвездие Первых. Школа № 1569

В российских школах учителя стали запрещать детям приносить с собой таба лапки, новая модная игрушка практически не оттирается от стен и потолков, когда её туда в шутку наклеивают. О запрете сообщила в телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В школах вводят запрет на таба лапки. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

В школах вводят запрет на таба лапки. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«В школах начали запрещать таба лапки», — написала чиновница и показала фото с запрещающим знаком в одном из учебных заведений.

Таба лапки считаются антистрессовой игрушкой, они сделаны из мягкого пластичного материала, который легко крепится к любой поверхности. Однако содрать с покрытия такую «лапку» очень трудно, от неё либо остаётся жирный след, либо крепко прилипшая резиновая крошка.

В Сети расходятся кадры, как школьники в шутку подбрасывают «лапки» и они легко пристают к потолку в классе. Убирать её оттуда приходится при помощи швабры. Педагоги просят родителей не давать такие игрушки детям перед школой, если они пока не понимают, что наносят вред имуществу учреждения.

В России призвали не пускать детей-квадроберов в школу
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Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о планах внести в Госдуму законопроект, который запретит зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал такую инициативу очень необходимой. Он подчеркнул, что демографический принцип существования России заключается в том, что её ядром является русский православный народ. Об этом многократно говорил и святейший патриарх Кирилл: в условиях народозамещения мы можем утратить Россию.

Татьяна Миссуми
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