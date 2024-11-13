Таба лапки вне закона: Школы пошли на крайние меры из-за опасного антистресса
Мизулина сообщила, что в российских школах начали запрещать таба лапки
Таба лапки ученики в шутку клеят на потолках в школах. Обложка © VK / Созвездие Первых. Школа № 1569
В российских школах учителя стали запрещать детям приносить с собой таба лапки, новая модная игрушка практически не оттирается от стен и потолков, когда её туда в шутку наклеивают. О запрете сообщила в телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
В школах вводят запрет на таба лапки. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина
«В школах начали запрещать таба лапки», — написала чиновница и показала фото с запрещающим знаком в одном из учебных заведений.
Таба лапки считаются антистрессовой игрушкой, они сделаны из мягкого пластичного материала, который легко крепится к любой поверхности. Однако содрать с покрытия такую «лапку» очень трудно, от неё либо остаётся жирный след, либо крепко прилипшая резиновая крошка.
В Сети расходятся кадры, как школьники в шутку подбрасывают «лапки» и они легко пристают к потолку в классе. Убирать её оттуда приходится при помощи швабры. Педагоги просят родителей не давать такие игрушки детям перед школой, если они пока не понимают, что наносят вред имуществу учреждения.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о планах внести в Госдуму законопроект, который запретит зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал такую инициативу очень необходимой. Он подчеркнул, что демографический принцип существования России заключается в том, что её ядром является русский православный народ. Об этом многократно говорил и святейший патриарх Кирилл: в условиях народозамещения мы можем утратить Россию.