Таба лапки вне закона: Школы пошли на крайние меры из-за опасного антистресса

В российских школах учителя стали запрещать детям приносить с собой таба лапки, новая модная игрушка практически не оттирается от стен и потолков, когда её туда в шутку наклеивают. О запрете сообщила в телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В школах вводят запрет на таба лапки. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«В школах начали запрещать таба лапки», — написала чиновница и показала фото с запрещающим знаком в одном из учебных заведений.

Таба лапки считаются антистрессовой игрушкой, они сделаны из мягкого пластичного материала, который легко крепится к любой поверхности. Однако содрать с покрытия такую «лапку» очень трудно, от неё либо остаётся жирный след, либо крепко прилипшая резиновая крошка.

В Сети расходятся кадры, как школьники в шутку подбрасывают «лапки» и они легко пристают к потолку в классе. Убирать её оттуда приходится при помощи швабры. Педагоги просят родителей не давать такие игрушки детям перед школой, если они пока не понимают, что наносят вред имуществу учреждения.