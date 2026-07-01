Мина замедленного действия: Врач назвал тех, у кого спортпит вызовет отказ почек

Многие спортсмены считают креатин одной из самых безопасных добавок для набора мышечной массы. Однако, как предупредил врач-уролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru, в некоторых случаях этот популярный спортпит может превратиться в реальную угрозу для здоровья. По словам специалиста, проблема не в самом креатине, а в скрытых нарушениях работы почек, о которых человек может даже не подозревать.

Врач пояснил, что у здоровых людей креатин не вызывает повреждения почек. Однако если нарушения функции почек уже существовали до начала приёма, креатин способен усугубить это состояние.

Важно понимать: даже у здорового человека креатин может повышать уровень креатинина в крови и снижать расчётную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ). Это связано с тем, что креатин метаболизируется в креатинин — именно этот показатель используется в формулах для оценки работы почек. Таким образом, приём добавки может «замаскировать» начинающуюся хроническую почечную недостаточность. Андрей Смерницкий Врач-уролог

Чтобы избежать опасных последствий, уролог порекомендовал перед началом приёма креатина пройти базовое обследование: сдать анализ крови на креатинин и мочевину, общий анализ мочи, а также выполнить УЗИ почек. Это позволит точно установить исходное состояние мочеполовой системы.

«Главная опасность в том, что, не зная исходных цифр креатинина, человек может месяцами принимать высокие дозы креатина на фоне уже сниженной фильтрации. В этом случае лабораторный рост креатинина воспринимается как нормальная реакция на добавку, а реальное падение СКФ остаётся незамеченным до тех пор, пока не развивается декомпенсация — резкое накопление токсинов, отёки и угроза острого почечного повреждения. Таким образом, пропуск предварительной диагностики превращает безопасный для здоровых спортсменов креатин в «мину замедленного действия» для тех, у кого почки уже работают на пределе, но человек об этом не подозревает», — резюмировал врач.

Смерницкий также перечислил факторы риска, которые требуют особой осторожности при приёме креатина: ранее существовавшие проблемы с почками, приём нефротоксичных препаратов (например, анальгина, индометацина, ибупрофена) или злоупотребление алкоголем. В таких случаях добавление креатина может спровоцировать обострение, вплоть до острой почечной недостаточности.

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