«Мужской климакс» начался у молодых качков из-за дешёвого тестостерона

У молодых спортсменов, которые бесконтрольно принимают дешёвый тестостерон, начался «мужской климакс». Об этом пишет Telegram-канал Baza. В последние два года всё больше качков обращаются к андрологам: жалуются на бесплодие и плохое качество спермы.

Как выясняется, многие из них долго «сидели» на тестостероне, купленном по совету тренеров в спортзалах или на сайтах, без рецепта и врачебного контроля. Медики объясняют: любые препараты тестостерона действуют как мощное противозачаточное. Организм видит, что гормона хватает, перестаёт вырабатывать свой собственный, и сперматозоиды не созревают.

Если вовремя остановиться, репродуктивная система может восстановиться. Но если годами принимать препараты бесконтрольно, может наступить бесплодие, и последствия будут необратимыми.

Андролог московского клинического госпиталя Дмитрий Москвичёв рассказал, что около 10% его пациентов — это молодые парни, которые испортили себе здоровье ради накачанного тела. Самому младшему всего 17 лет.

Проблема настолько серьёзная, что в 2024 году полиция изъяла почти тонну анаболических стероидов. Их часто продают под видом спортивного питания в интернет-магазинах. Спрос на «химию» продолжает расти, даже несмотря на то, что правительство включило новые стероиды в список сильнодействующих веществ.

Раньше сообщалось, что вейпы могут нарушать работу щитовидной железы и выработку гормонов. У мужчин это чревато снижением тестостерона, а у женщин — бесплодием и проблемами с вынашиванием. Причём неважно, курить несколько дней или несколько лет — вред для гормонов одинаково серьёзный. Эфиры в жидкостях для вейпов сбивают работу щитовидки, иногда вызывая аутоиммунные процессы.