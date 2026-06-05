Россиянка перепутала беременность с климаксом и изжогой, выносив ребёнка в брюшной полости

Жительница Новосибирской области перешагнула сорокалетний рубеж и решила, что организм начал перестраиваться: месячные прекратились, талия поплыла, а изжога стала постоянной спутницей. Изменения и лишние килограммы она списала возраст, а за помощью отправилась лишь к гастроэнтерологу. Каково же было изумление медиков, обнаруживших между петлями кишечника пациентки семимесячный плод.

Руководитель акушерского стационара Новосибирской областной клинической больницы Елена Серебренникова поделилась этой историей с kp.ru. При обычном раскладе внематочная беременность заканчивается смертельным кровотечением за считаные минуты — погибают и мать, и дитя. В мировой медицинской литературе, по словам врача, описаны буквально единицы случаев со счастливым финалом.

Новосибирские медики сумели войти в их число. На 34-й неделе собрали огромную бригаду: хирурги, акушеры, реаниматологи действовали сообща. Женщину успешно прооперировали, девочка появилась на свет живой.

«Её назвали Ангелина, Ангел», — рассказывает Серебренникова с теплотой.

Но ситуация обернулась драмой: мать отказалась от дочери прямо в родильном зале. Имя новорождённой дали уже санитарки. Малышка родилась недоношенной — всего полтора килограмма, — но абсолютно здоровой.

У истории оказался светлый финал: Ангелину практически сразу забрала приёмная семья. Прошёл год, и, по словам заведующей стационаром, у девочки всё прекрасно, а родители ей достались замечательные. Сама же биологическая мать, выжив после уникальных родов, выписалась домой одна.

В Подмосковье будущей маме во время беременности диагностировали злокачественную опухоль — женщина пришла к специалистам на 19-й неделе с жалобами на сильные боли в пояснице, отёчность ног и общую тяжесть в теле. Но, несмотря на самые мрачные прогнозы, и в этой истории случилось чудо.