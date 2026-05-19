Родила двойняшек в 60 и стала блогером в 73: история китаянки, которая начала всё заново

В Китае 76-летняя Шэн Хайлинь стала популярным блогером, чтобы обеспечить будущее своих дочерей-двойняшек. Сейчас девочкам по 16 лет, а на аккаунты их матери подписаны почти миллион человек. История Хайлинь началась с трагедии. В 2009 году она и её муж потеряли единственную дочь и зятя — супруги отравились угарным газом. После этого женщина решилась на ЭКО, хотя ей уже было 60 лет.

Беременность проходила тяжело: у Хайлинь были сильные отёки и кровотечения. Несмотря на осложнения, в 2010 году она родила двух девочек — Чжичжи и Хуэйхуэй. На тот момент её называли самой пожилой роженицей в Китае. Рождение двойняшек вызвало в стране большую дискуссию. Многие сомневались, что пожилые родители смогут вырастить детей и обеспечить им будущее. Но Хайлинь, бывший директор больницы, и её муж, университетский профессор, старались дать дочерям всё необходимое.

Позже семья столкнулась с новыми ударами. В 2016 году супруг женщины перенёс инсульт, а через шесть лет умер. После этого Хайлинь потеряла более двух миллионов юаней, доверившись мошеннице, которая обещала быстрый доход от инвестиций. В 73 года китаянка начала вести стримы, чтобы заработать для дочерей. Она делится советами по воспитанию, кулинарными рецептами и продаёт товары для здоровья.

Сама Хайлинь говорит, что гордится решением снова стать матерью. Теперь она надеется дожить до 100 лет, чтобы как можно дольше быть рядом с дочерьми.