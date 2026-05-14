Беременная россиянка смогла родить здоровую малышку после 6 курсов химиотерапии

В Московской области женщина узнала о развитии злокачественной опухоли во время беременности, однако врачи смогли помочь будущей маме выносить и родить абсолютно здорового ребёнка, несмотря на проводимую химиотерапию. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

Фото © пресс-служба Минздрава Московской области

Всё началось с того, что женщина обратилась к врачам на 19-й неделе беременности. У неё сильно болела поясница, отекали ноги и чувствовалась тяжесть в теле. Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И.Краснопольского (МОНИИАГ) провёл обследование пациентки и выяснил, что причиной недуга стало злокачественное заболевание лимфатической системы, образующее опухоли, поражающие лимфоузлы, костный мозг и внутренние органы.

«В связи с настоятельным желанием женщины стать матерью дальнейшее лечение пациентки проводилось совместно с гематологами федерального центра и врачами нашего Института. Во время беременности пациентка перенесла шесть курсов химиотерапии. После каждого она госпитализировалась в МОНИИАГ, где проводился тщательный контроль состояния плода и оценивались риски акушерских осложнений», — пояснил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Он отметил, что у онкобольной пациентки были высоки риски преждевременных родов, однако усилиями врачей женщина смогла доносить малышку полный срок. В 38 недель будущей маме сделали кесарево сечение. Родилась совершенно здоровая девочка весом 2980 грамм и ростом 48 см, с оценкой по шкале Апгар в 9 баллов. Маму с дочкой уже выписали из клиники, они продолжат наблюдаться у врачей-гематологов.

