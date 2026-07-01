«Локальное переохлаждение»: Чем грозит неправильное использование кондиционера в жару

Неправильное использование кондиционера в жару может навредить здоровью, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. По её словам, сильный перепад температур становится стрессом для организма, может привести к переохлаждению и снижению иммунитета. Оптимально, чтобы разница между улицей и комнатой не превышала 5 градусов.

«Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту — воспалению мышц...» — отметила собеседница «Москвы 24».

Кроме того, холодный поток может спровоцировать воспаление периферических нервов, боль или отит, если направлен в область уха. Поэтому кондиционер нужно настраивать так, чтобы воздух не бил прямо в человека. Также эксперт напомнила о важности регулярной чистки кондиционера.

К слову, кондиционер влияет на температуру, но гоняет воздух внутри комнаты, увлажнитель устраняет сухость, очиститель борется с загрязнителями. Life.ru разобрался, какой прибор нужен квартире.