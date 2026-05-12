Плесень и разрушение фасада: Куда жаловаться, если кондиционер соседа заливает подоконник
Эксперт по ЖКХ Бондарь: На капающий кондиционер соседа можно жаловаться в УК
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Капли от кондиционера соседа попадают на ваш подоконник? Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24», как законно решить эту проблему.
Первым делом стоит поговорить с владельцем устройства — многие просто не замечают, куда летят капли. Можно предложить ему установить специальный распылитель. Если сосед не идёт на контакт, напомните ему о законе. Согласно статье 30 ЖК РФ, собственник обязан содержать жильё так, чтобы не мешать другим. А технические правила (СНиП 41-01-2003) требуют отводить конденсат в канализацию.
Следующий шаг — обращение в управляющую компанию. Она должна зафиксировать порчу фасада и выдать предписание. Если УК бездействует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Можно написать и в Роспотребнадзор. Акцент стоит делать не только на шуме от капель, но и на том, что постоянная влага разрушает стены и способствует росту плесени.
Помните: внешняя стена дома — общее имущество. Если жильцы не давали согласия на установку сплит-систем, это дополнительный козырь в вашу пользу.
