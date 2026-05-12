День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:41

Плесень и разрушение фасада: Куда жаловаться, если кондиционер соседа заливает подоконник

Эксперт по ЖКХ Бондарь: На капающий кондиционер соседа можно жаловаться в УК

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Капли от кондиционера соседа попадают на ваш подоконник? Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24», как законно решить эту проблему.

Первым делом стоит поговорить с владельцем устройства — многие просто не замечают, куда летят капли. Можно предложить ему установить специальный распылитель. Если сосед не идёт на контакт, напомните ему о законе. Согласно статье 30 ЖК РФ, собственник обязан содержать жильё так, чтобы не мешать другим. А технические правила (СНиП 41-01-2003) требуют отводить конденсат в канализацию.

Следующий шаг — обращение в управляющую компанию. Она должна зафиксировать порчу фасада и выдать предписание. Если УК бездействует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Можно написать и в Роспотребнадзор. Акцент стоит делать не только на шуме от капель, но и на том, что постоянная влага разрушает стены и способствует росту плесени.

Помните: внешняя стена дома — общее имущество. Если жильцы не давали согласия на установку сплит-систем, это дополнительный козырь в вашу пользу.

Монтаж дороже техники: Экономист раскрыл, где «теряются» деньги при установке кондиционера
Монтаж дороже техники: Экономист раскрыл, где «теряются» деньги при установке кондиционера

А ранее россиянам рассказали, что монтаж кондиционера нужно доверять только профессионалам. По словам специалиста, при выборе устройства важно учитывать площадь помещения, тип кондиционера, а также такие параметры, как мощность, уровень шума и класс энергопотребления.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar