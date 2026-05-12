Плесень и разрушение фасада: Куда жаловаться, если кондиционер соседа заливает подоконник

Капли от кондиционера соседа попадают на ваш подоконник? Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24», как законно решить эту проблему.

Первым делом стоит поговорить с владельцем устройства — многие просто не замечают, куда летят капли. Можно предложить ему установить специальный распылитель. Если сосед не идёт на контакт, напомните ему о законе. Согласно статье 30 ЖК РФ, собственник обязан содержать жильё так, чтобы не мешать другим. А технические правила (СНиП 41-01-2003) требуют отводить конденсат в канализацию.

Следующий шаг — обращение в управляющую компанию. Она должна зафиксировать порчу фасада и выдать предписание. Если УК бездействует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Можно написать и в Роспотребнадзор. Акцент стоит делать не только на шуме от капель, но и на том, что постоянная влага разрушает стены и способствует росту плесени.

Помните: внешняя стена дома — общее имущество. Если жильцы не давали согласия на установку сплит-систем, это дополнительный козырь в вашу пользу.

А ранее россиянам рассказали, что монтаж кондиционера нужно доверять только профессионалам. По словам специалиста, при выборе устройства важно учитывать площадь помещения, тип кондиционера, а также такие параметры, как мощность, уровень шума и класс энергопотребления.