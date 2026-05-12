12 мая, 02:07

Монтаж дороже техники: Экономист раскрыл, где «теряются» деньги при установке кондиционера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Покупка кондиционера в 2026 году может оказаться заметно дороже его изначальной цены из-за сопутствующих работ, которые становятся обязательной частью установки. Об этом Life.ru рассказал экономист Илья Рыбальченко.

Если говорить просто: в мае 2026 года кондиционер — это уже не спонтанная покупка «поставим на выходных». Это маленький бытовой проект. В него входит сама техника, монтаж, расходники, демонтаж старого оборудования, а иногда ещё и доступ к фасаду, переделка трассы, штробление стен и работа высотников. Поэтому цена складывается не из одной строки в чеке, а из целой цепочки работ.

Илья Рыбальченко

Экономист

По словам специалиста, для обычной квартиры в России разумно смотреть не на самый дешёвый кондиционер, а на готовый результат: купили, привезли, установили, проверили, запустили. В таком виде новый сплит для комнаты обычно превращается в сумму порядка нескольких десятков тысяч рублей. Бюджетный вариант может быть сравнительно доступным, но если хочется тихий инверторный кондиционер, нормальный монтаж и без «сюрпризов» после установки, бюджет заметно растёт.

«Кондиционер — не чайник и не микроволновка. Его нельзя просто привезти, включить в розетку и пользоваться. Половина успеха — это монтаж», — добавил собеседник Life.ru.

Нужно правильно повесить внутренний блок, закрепить наружный, проложить медную трассу, вывести дренаж, вакуумировать систему, проверить герметичность, аккуратно запустить. Если трасса короткая и доступ к фасаду удобный, всё относительно спокойно. Если наружный блок висит высоко, фасад сложный, трассу надо тянуть через полквартиры или прятать в короб, цена сразу меняется. Именно поэтому две одинаковые модели кондиционера в двух соседних домах могут в итоге обойтись по-разному.

Главные части цены такие: сам кондиционер, монтаж, расходные материалы и сложность объекта. При замене добавляется демонтаж старой системы. Иногда старую трассу можно использовать, но часто её лучше заменить: медь, теплоизоляция, дренаж и соединения со временем стареют, а плохая трасса может испортить даже хороший новый кондиционер.

Отдельная статья — доступ к наружному блоку. Когда нужен промышленный альпинист или автовышка, это уже не «доплата за удобство», а полноценная часть сметы. И в сезон такие работы дорожают не только из-за материалов, но и из-за занятости мастеров.

Если техника нормально охлаждает, не шумит, не течёт и не пахнет сыростью, замена может быть лишней. Хорошая чистка перед жарой — это самый экономичный сценарий.

«Проблема в том, что люди часто вспоминают о кондиционере только тогда, когда на улице уже жарко. А в этот момент мастера заняты, график плотный, цены менее гибкие, и обычное обслуживание становится срочной услугой. Лучше чистить кондиционер до пика сезона, а не тогда, когда он уже работает на пределе», — добавил эксперт.

Если кондиционеру несколько лет, он исправен, а проблема только в грязи, запахе или слабом потоке воздуха, чистка почти всегда разумнее. Это недорого по сравнению с заменой и часто сразу возвращает нормальную работу.

Но если кондиционер старый, шумный, плохо охлаждает, требует дозаправки каждый сезон, течёт или уже пережил несколько ремонтов, его лучше не «лечить бесконечно». В какой-то момент обслуживание превращается в оплату отсрочки, а не в решение проблемы.

Нужна понятная смета: модель, мощность, длина трассы, что входит в стандартный монтаж, сколько стоит демонтаж, есть ли доплата за сложный доступ, кто отвечает за гарантию, входит ли вакуумирование и пусконаладка. Если в смете всё слишком красиво и слишком дёшево, почти наверняка часть расходов появится уже на объекте. Кондиционер в сезон — это история не только про прохладу, но и про планирование. Кто заранее обслужил старый или спокойно выбрал новый, тот покупает комфорт. Кто ждёт первой жары, тот часто покупает дорогую спешку.

Ранее Life.ru писал, как правильно подобрать кондиционер для дома и где его разместить. При выборе устройства важно учитывать площадь помещения, тип кондиционера, а также такие параметры, как мощность, уровень шума и класс энергопотребления.

Екатерина Хмелева
