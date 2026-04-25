Климатический фэншуй: Где в вашей квартире не место для кондиционера

Как правильно подобрать кондиционер для дома и где его разместить, в беседе с Life.ru рассказала бренд-директор MDV Наталья Соколова. По её словам, при выборе устройства важно учитывать площадь помещения, тип кондиционера, а также такие параметры, как мощность, уровень шума и класс энергопотребления.

Какие бытовые кондиционеры бывают?

Самый популярный вариант для жилых помещений — сплит-система, состоящая из двух блоков (внутреннего и наружного). Такое оборудование малошумное, экономичное и вписывается в любой интерьер. Для установки нескольких кондиционеров в квартире или коттедже подойдёт мультисплит-система: к одному внешнему блоку подключают несколько внутренних.

Оконные и мобильные модели шумнее, хуже охлаждают, требуют отвода горячего воздуха и проигрывают сплитам по производительности. Инверторные кондиционеры точнее держат температуру, работают тише и тратят меньше электричества благодаря плавной регулировке мощности, отметила эксперт.

Если за окном до +50 градусов по Цельсию?

При выборе важно учитывать мощность. Для комнаты в 20 кв.м в средней полосе хватит 2 кВт. Если потолки выше трёх метров, панорамные окна и много техники, берите от 2,5 кВт. Но слишком мощный прибор будет часто выключаться и прослужит меньше, а слабый не справится с охлаждением.

Для южных регионов с жарким летом нужно оборудование с расширенным температурным диапазоном. Например, инверторные сплиты MDV работают на охлаждение при +50 °C на улице.

Где лучше не устанавливать кондиционер?

Внутренний блок нельзя ставить напротив кровати или рабочего места — холодный воздух может вызвать простуду. Если перенести прибор нельзя, выбирайте модели с подпотолочным обдувом или функцией рассеивания воздуха. Также не стоит устанавливать кондиционер рядом с нагревающейся техникой или в труднодоступных местах.

Можно ли самостоятельно установить сплит-систему?

Экономить на монтаже не рекомендуется. Установка требует специнструмента (двухконтурные вакуумные насосы). До 95% поломок качественных кондиционеров происходят из-за ошибок при монтаже. Самостоятельная установка или обращение к случайным мастерам грозит утечкой фреона и выходом компрессора из строя.

Как часто прибор нуждается в обслуживании и что нужно делать и проверять?

«Фильтры внутреннего блока желательно очищать дважды в год — весной и осенью. Сделать этом можно самостоятельно. Наружный блок при стандартной эксплуатации требует чистки раз в год, но при повышенном загрязнении (тополиный пух, пыль, грязь) — чаще. И доверять эту процедуру лучше профессионалам», — отметила эксперт.

