Россиянам напомнили о штрафах за установку кондиционера в многоэтажках

Чтобы установить наружный блок кондиционера на фасаде многоквартирного дома, необходимо получить согласие не менее двух третей собственников жилья. В ином случае велика вероятность, что владельцу придётся демонтировать его за собственный счёт, рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция ЛДПР) Каплан Панеш.

Фасад дома относится к общему имуществу, а монтаж внешнего блока считается изменением фасада. Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Исключение — новые дома, где застройщик утвердил схему размещения. В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию и смонтировать блок в строго отведённом месте, рассказал парламентарий «Газете.ru».

Наружный блок должен висеть в пределах границ стены, относящейся к вашему помещению. Запрещается размещать его на стенах соседей, перекрывать окна и балконы, а также отводить конденсат на фасад — воду нужно направлять в систему водостока здания.

За неправильную установку предусмотрен штраф: если кондиционер шумит или капает на окна соседей — от 500 до 1000 рублей. Для домов-памятников архитектуры штраф достигает 200 тысяч рублей.

Если кондиционер уже висит без разрешения, можно попытаться провести собрание постфактум. При одобрении большинства оборудование останется, если нет — придётся демонтировать. Депутат советует перед покупкой зайти в управляющую компанию и узнать, есть ли схема размещения, а если нет — сразу готовить собрание.

Штраф до 15 тысяч рублей может грозить курильщикам в многоквартирных домах, если процесс на балконе нарушит требования пожарной безопасности, предупредили ранее в Общественной палате. Прямого запрета на курение на личной лоджии закон не устанавливает, однако такие действия могут подпадать под действие противопожарных норм, со всеми правовыми последствиями.