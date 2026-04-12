Россиян предупредили о штрафе за курение на балконе
Член ОП Машаров: Россиян могут оштрафовать на 15 тысяч за курение на балконе
Штраф до 15 тысяч рублей может грозить жильцам многоквартирных домов, если курение на балконе приводит к нарушению требований пожарной безопасности. О действующих нормах РИА «Новости» рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, российское законодательство не устанавливает прямого запрета на курение на личном балконе квартиры. Однако такие действия подпадают под требования противопожарного режима. Если из-за сигареты возникает риск возгорания, применяется статья 20.4 КоАП РФ, предусматривающая административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Машаров пояснил, что ограничения закреплены постановлением правительства №1479, которым утверждены правила противопожарного режима в России. Отдельные правила действуют для общедомовых пространств. В соответствии с законом о защите здоровья граждан от воздействия табачного дыма курение запрещено в подъездах, лифтах и на общих балконах.
А ранее москвич едва не потерял голос, так как в горле образовалась огромная опухоль из-за курения сигарет и вейпа. Три года мужчина экспериментировал с курением, чередуя вейпы и сигареты. Потом перешёл на системы нагревания табака и выкуривал по 5–10 стиков ежедневно. Недавно он заметил, что голос стал сиплым, появились боли и трудности с речью. Опухоль удалили, и ему запретили курить полностью.
