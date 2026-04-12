Россиян предупредили о штрафе за курение на балконе

Штраф до 15 тысяч рублей может грозить жильцам многоквартирных домов, если курение на балконе приводит к нарушению требований пожарной безопасности. О действующих нормах РИА «Новости» рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, российское законодательство не устанавливает прямого запрета на курение на личном балконе квартиры. Однако такие действия подпадают под требования противопожарного режима. Если из-за сигареты возникает риск возгорания, применяется статья 20.4 КоАП РФ, предусматривающая административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Машаров пояснил, что ограничения закреплены постановлением правительства №1479, которым утверждены правила противопожарного режима в России. Отдельные правила действуют для общедомовых пространств. В соответствии с законом о защите здоровья граждан от воздействия табачного дыма курение запрещено в подъездах, лифтах и на общих балконах.

