27 марта, 08:16

Минздрав: Курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bokeh Blur Background

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bokeh Blur Background

В методических рекомендациях Министерства здравоохранения России, утверждённых в феврале 2026 года, указано, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза. Документ посвящён диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

В рекомендациях подчёркивается, что при планировании и подготовке к беременности противопоказано курение (в том числе пассивное), а также употребление алкоголя и наркотиков — все эти факторы оказывают токсическое действие на организм.

«Курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза», — говорится в документе.

Россиянкам назвали дозу кофе в день, которая снижает шансы на беременность в 1,5 раза

Ранее Life.ru рассказывал, что у молодой россиянки нашли раковую опухоль в гортани после пяти лет курения вейпов и систем нагревания табака. Она пришла к врачу, почувствовав, что её голос стал звучать слишком уж хрипло.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Владимир Озеров
