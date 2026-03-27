Минздрав: Курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза

В методических рекомендациях Министерства здравоохранения России, утверждённых в феврале 2026 года, указано, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза. Документ посвящён диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

В рекомендациях подчёркивается, что при планировании и подготовке к беременности противопоказано курение (в том числе пассивное), а также употребление алкоголя и наркотиков — все эти факторы оказывают токсическое действие на организм.

«Курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза», — говорится в документе.

