На Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 июля

На Кубани в воскресенье ожидается резкое ухудшение погоды. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение из-за сильных осадков, гроз, крупного града и шквалистого ветра.

На большей части края прогнозируется переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны во многих районах, однако местами непогода существенно усилится. Синоптики предупреждают о сильных дождях, интенсивных ливнях и выпадении крупного града. Во время гроз скорость ветра при порывах может достигать 20–25 метров в секунду.

Постоянный ветер западной четверти составит 5–10 метров в секунду, местами — с усилением до 12–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха по краю будет колебаться от 17 до 22 градусов, в юго-восточных предгорных районах — от 13 до 18 градусов. Днём ожидается 25–30 градусов. В горной местности ночью прогнозируется 8–13 градусов, днём — 12–17. На Черноморском побережье ночью будет 18–23 градуса, днём — 23–28.

В Краснодаре 5 июля также ожидаются кратковременный дождь и гроза при переменной облачности. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, с порывами до 12–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17–19 градусов, днём — 26–28 градусов.

Наряду с неблагоприятной погодой в части муниципалитетов сохранится высокая пожарная опасность. В юго-западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В северо-западной, северо-восточной и центральной частях края, за исключением Краснодара, а также на Черноморском побережье прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности. Это предупреждение не распространяется на Сочи.

А ранее Гидрометцентр предупредил россиян о том, что аномальная жара прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие выходные. С 4 по 5 июля в центральной и южной частях Красноярского края ожидается сильная жара до +35 градусов. В Тыве температура может подняться до +35 градусов и выше. В Воронежской области воздух может прогреться до +35 градусов.