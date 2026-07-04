Reuters: Июньская жара в Европе унесла жизни почти 4 тысяч человек

Июньская волна аномальной жары привела примерно к 3,7 тысячи дополнительных смертей во Франции, Бельгии и Нидерландах. Об этом сообщило агентство Reuters, опираясь на официальную статистику и оценки учёных.

По оценке специалистов, отрезок с 20 по 28 июня стал одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений в Европе. Причиной экстремальных температур исследователи называют изменение климата.

Тяжелее всего пострадала Франция. Как рассказала министр здравоохранения страны Стефани Рист, там за этот период насчитали 2025 дополнительных смертей. Резче всего смертность подскочила у людей старше 45 лет. С 22 по 28 июня число тех, кто умер дома, выросло почти вдвое — на 91 процент, заметно прибавилось и умерших в домах престарелых и больницах. Власти допускают, что итоговые цифры могут оказаться ещё больше.

В Бельгии, по сведениям местного минздрава, с 18 по 29 июня умерло дополнительно около 1,2 тысячи человек. Из них более 530 были старше 85 лет, а примерно 180 не достигли и 65. В ведомстве назвали происходящее беспрецедентным.

В Нидерландах из-за зноя погибло приблизительно 480 человек, отмечает агентство. В основном это люди старше 80 лет.

Опрошенные Reuters учёные связывают такую жару с климатическими сдвигами. Помимо роста числа смертей, высокие температуры вызвали сбои в подаче электричества, повредили инфраструктуру и создали дополнительную нагрузку на медицину.

Первые тревожные признаки возникли ещё в конце весны 2026 года. Тогда на значительной части континента воздух был теплее нормы на 10–15 градусов. Например, 24 мая на юге Великобритании столбики термометров поднялись почти до +35 °C, а ночью не опускались ниже +20 °C — это так называемая тропическая ночь.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза могут столкнуться с масштабными экономическими потерями из-за аномальной жары, которая уже влияет на энергетику, транспорт и сельское хозяйство. По данным Mash, суммарный ущерб экономике ЕС может достичь около $500 млрд, причём наибольшие потери прогнозируются у Франции — примерно $240 млрд, у Италии — $147 млрд, у Германии — $131 млрд и у Испании — $120 млрд. Отмечалось, что во Франции высокая температура вынудила сократить мощность или временно остановить ряд атомных реакторов из-за перегрева речной воды, которая используется для охлаждения энергетических установок.