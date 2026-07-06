В Петербурге заметили смерч над Финским заливом
Кадр из видео © РЕН ТВ
В Санкт-Петербурге заметили смерч. Отчетливый воздушный вихрь увидели жители сразу из нескольких районов города.
Судя по кадрам очевидцев, торнадо находился высоко в небе над Финским заливом.
Одно из видео было снято в районе парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе.
На записи видно, как воронка вытягивается из облаков и сохраняет узнаваемую форму.
Сообщений о серьезных последствиях, разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Смерч образуется, когда тёплый влажный воздух резко поднимается вверх, а рядом сталкиваются потоки с разной температурой и направлением ветра. Из-за этого возникает вращение, которое вытягивается в воронку от облака вниз. Обычно такие вихри живут недолго — порядка 15–30 минут, а по силе чаще уступают классическим разрушительным торнадо. Если воронка остаётся над водой и не выходит на сушу, серьёзных последствий может не быть.
Для Петербурга это редкое, но не уникальное явление. Так, буквально вчера мощный смерч заметили в районе Петергофа, очевидцы сняли чёрный столб вихря на видео.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.