В Петербурге заметили смерч над Финским заливом

В Санкт-Петербурге заметили смерч. Отчетливый воздушный вихрь увидели жители сразу из нескольких районов города.

Судя по кадрам очевидцев, торнадо находился высоко в небе над Финским заливом.

Одно из видео было снято в районе парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе.

На записи видно, как воронка вытягивается из облаков и сохраняет узнаваемую форму.

Сообщений о серьезных последствиях, разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Смерч образуется, когда тёплый влажный воздух резко поднимается вверх, а рядом сталкиваются потоки с разной температурой и направлением ветра. Из-за этого возникает вращение, которое вытягивается в воронку от облака вниз. Обычно такие вихри живут недолго — порядка 15–30 минут, а по силе чаще уступают классическим разрушительным торнадо. Если воронка остаётся над водой и не выходит на сушу, серьёзных последствий может не быть.

Для Петербурга это редкое, но не уникальное явление. Так, буквально вчера мощный смерч заметили в районе Петергофа, очевидцы сняли чёрный столб вихря на видео.