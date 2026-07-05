В Сети появилось видео чёрного торнадо над Петергофом

Мощный смерч заметили в районе Петергофа, очевидцы сняли чёрный столб вихря на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

В районе Петергофа заметили смерч. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Судя по записи, атмосферный вихрь образовался прямо над лесным массивом. Автор ролика эмоционально комментирует происходящее.

«Торнадо! Ребята, смерч или как его. Смотрите, как крутит. Вот это закручивает», — сказал он.

За разгулом стихии наблюдали проезжавшие мимо автомобилисты. Информации о пострадавших и разрушениях в связи с прохождением вихря пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пятилетняя девочка погибла при обрушении стены частного дома. Трагедия случилась в рабочем посёлке Выездное Арзамасского района. На регион обрушился ураганный ветер, вызвавший массовые отключения электричества и падения деревьев. Из-за разгула стихии строительные конструкции обрушились прямо на крышу здания, где в тот момент находился ребёнок.