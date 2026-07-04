Ураган под Арзамасом убил ребёнка — на пятилетнюю девочку рухнула стена дома

В рабочем посёлке Выездное Арзамасского района Нижегородской области в результате обрушения стены частного дома погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. По его словам, ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома, где находился ребёнок.

«Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким. Больно», — написал мэр в Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте работают следователи и криминалисты, проводятся допросы свидетелей и экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства регионального СК.

В Арзамасе и районе ведутся восстановительные работы, к которым планируют привлечь дополнительные силы.