Ураган под Арзамасом убил ребёнка — на пятилетнюю девочку рухнула стена дома
Обложка © МАХ / Нижегородский Следком
В рабочем посёлке Выездное Арзамасского района Нижегородской области в результате обрушения стены частного дома погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. По его словам, ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома, где находился ребёнок.
«Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким. Больно», — написал мэр в Telegram-канале.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте работают следователи и криминалисты, проводятся допросы свидетелей и экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства регионального СК.
В Арзамасе и районе ведутся восстановительные работы, к которым планируют привлечь дополнительные силы.
Ранее Life.ru сообщал, что сильный смерч и ураган обрушились на Свердловскую область Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Стихия повредила десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Кроме того, пострадали люди.
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