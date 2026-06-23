16 пострадавших, 32 дома разрушены: Появилось видео последствий мощного смерча на Урале

Смерч в Свердловской области полностью уничтожил 32 частных дома. О масштабе разрушений сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Смерч в Свердловской области. Видео © Telegram / «Моя Кушва»

Всего за медицинской помощью обратились 16 человек. Нескольких пострадавших, по данным властей, госпитализировали. Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Кушвинском городском округе, где, согласно информации департамента информполитики, травмы получили 15 гжителей.

Помимо полностью разрушенных строений, повреждения зафиксированы ещё в 99 частных домах. Кроме того, стихия искорёжила 25 автомобилей и вывела из строя 15 линий электропередач.

Без света остались жители более чем пяти тысяч домов. В Кушве, где действует режим ЧС, также приостановили газоснабжение — из-за порывов ветра пострадали трубы.

Ранее ведомство предупреждало о «комплексе опасных метеорологических явлений». О буйстве стихии писал и мэр Михаил Слепухин.

Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. «Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению», — уточнили в министерстве. Для тех, кто лишился крова, развернули пункт временного размещения на 50 мест.