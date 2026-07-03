В Сочи и Сириусе предупредили о ливнях, граде и смерчах

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус из-за резкого ухудшения погоды. По данным РСЧС, 4 и 5 июля в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и град.

Синоптики прогнозируют интенсивные осадки, которые могут привести к подъёму уровня воды в реках и локальным подтоплениям.

Кроме того, в горных районах сохраняется риск схода селевых потоков.

Во время гроз порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

«Сильные дожди и ливни, град, подъемы уровней рек, сели, грозы, ветер до 17 м/с в Сочи и ФТ Сириус 4, 5 июля. Опасность формирования смерчей над морем», — говорится в смс-рассылке РСЧС.

Жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности, следить за оперативными предупреждениями и по возможности отказаться от отдыха у воды в период действия штормового предупреждения.

Ранее в Нижних Сергах паводок разрушил пешеходный мост через реку Заставка и затопил 48 домов, а в целом в Свердловской области за сутки вода подтопила 77 домов и участков, особенно сильно пострадали Нижнесергинский район и Первоуральск. Для расчистки русла работают экскаваторы и погрузчик.