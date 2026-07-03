В Сочи и Сириусе предупредили о ливнях, граде и смерчах
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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус из-за резкого ухудшения погоды. По данным РСЧС, 4 и 5 июля в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и град.
Синоптики прогнозируют интенсивные осадки, которые могут привести к подъёму уровня воды в реках и локальным подтоплениям.
Кроме того, в горных районах сохраняется риск схода селевых потоков.
Во время гроз порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
«Сильные дожди и ливни, град, подъемы уровней рек, сели, грозы, ветер до 17 м/с в Сочи и ФТ Сириус 4, 5 июля. Опасность формирования смерчей над морем», — говорится в смс-рассылке РСЧС.
Жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности, следить за оперативными предупреждениями и по возможности отказаться от отдыха у воды в период действия штормового предупреждения.
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