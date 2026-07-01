Град с голубиное яйцо обрушился на Омск после аномальной жары

В Омской области объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды — в региональной столице выпал град размером с голубиное яйцо. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и порывы ветра до 25 метров в секунду и более. Как сообщила пресс-служба местного управления МЧС, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, опасные явления сохранятся до конца суток 1 июля.

Град размером с голубиное яйцо обрушился на Омск. Видео © Max/Аварийный Омск новости

«До конца суток 1 июля 2026 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, грозы», — говорится в сообщении ведомства.

В областном центре непогода уже дала о себе знать — прошёл мощный ливень с градом, льдинки которого достигали размера голубиного яйца. Удары стихии были настолько сильными, что срабатывала автомобильная сигнализация. Многие городские магистрали превратились в бурные потоки, перейти которые, не промочив ног, невозможно. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность.

Ранее на Бурятию обрушились смерч и град, которые затронули посёлки Усть-Брянь и Онохой, где несколько улиц остались без электричества. В Онохое свет пропал на улицах Сплавной, Широкой, Строительной и Терешковой.