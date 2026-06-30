Смерч и град обрушились на Бурятию, часть жителей осталась без света
Смерч и град обрушились на Бурятию, жители остались без света. Обложка © Telegram / Новости Улан-Удэ | Бурятия
На Бурятию обрушились смерч и град. Стихия ударила по посёлкам Усть-Брянь и Онохой, оставив часть жителей без электроснабжения.
Смерч и град обрушились на Бурятию, жители остались без света. Видео © Telegram / Новости Улан-Удэ | Бурятия
В Онохое свет пропал на нескольких улицах: Сплавной, Широкой, Строительной и Терешковой. На место для устранения последствий уже выехала аварийная бригада. Ремонтники приступили к восстановительным работам.
Ранее Life.ru сообщал, что сильный смерч и ураган обрушились на Свердловскую область Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Стихия повредила десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Кроме того, пострадали люди.
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