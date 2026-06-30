Смерч и град обрушились на Бурятию, часть жителей осталась без света

На Бурятию обрушились смерч и град. Стихия ударила по посёлкам Усть-Брянь и Онохой, оставив часть жителей без электроснабжения.

Смерч и град обрушились на Бурятию, жители остались без света. Видео © Telegram / Новости Улан-Удэ | Бурятия

В Онохое свет пропал на нескольких улицах: Сплавной, Широкой, Строительной и Терешковой. На место для устранения последствий уже выехала аварийная бригада. Ремонтники приступили к восстановительным работам.