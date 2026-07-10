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10 июля, 14:52

Сильный смерч прошёл по Рязанской области, циклон движется к Москве

Обложка © Telegram/ Рязань. Происшествия

Обложка © Telegram/ Рязань. Происшествия

В Рязанской области пронёсся мощный смерч. Стихия особенно сильно повлияла на базу отдыха в Дубровичах, где ураган повалил десятки деревьев, накрыл пляж и здания комплекса. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В момент разгула стихии на территории базы находились несколько десятков семей, но, к счастью, никто не пострадал. Синоптики предупреждают, что циклон движется в центральную часть России и может затронуть Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области.

В Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча
В Свердловской области свыше четырёх тысяч домов остались без света из-за смерча

Ранее мощный смерч обрушился в Учалинском районе Башкирии, где шквалистый ветер сорвал крыши с жилых домов и оборвал линии электропередачи. Из‑за повреждений часть населённых пунктов осталась без света, а несколько домов — без газа.

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Полина Никифорова
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