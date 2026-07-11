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11 июля, 16:24

Гроза накрыла Петербург и Ленобласть — грохотать и лить будет до конца дня

Обложка © Telegram / Тихвинская сорока

Обложка © Telegram / Тихвинская сорока

Город Никольский в Ленинградской области остался без электричества и водоснабжения из-за сильного ветра и упавших деревьев. Об этом в соцсетях рассказали местные жители. По их словам, вместе с пропавшим светом отключилась и подача воды.

Ливень с градом обрушился на Сланцы. Видео © Telegram / Сланцы — не тапки

Тем временем непогода охватила и другие районы области. В Сланцах прошла гроза с градом. Жители некоторых районов также жалуются на проблему с водоснабжением. В Кингисеппе массово повалило деревья.

В Кингисеппе повалило деревья. Обложка © Telegram / Кингисепп | Live

В Кингисеппе повалило деревья. Обложка © Telegram / Кингисепп | Live

Ливни с грозой дошли и до Петербурга. Спасатели советуют заранее отогнать машины подальше от деревьев.

Шторм разнёс Златоуст: Повалены деревья, оборваны трамвайные провода
Шторм разнёс Златоуст: Повалены деревья, оборваны трамвайные провода

Ранее сообщалось, что мощный ливень с градом и сильным ветром обрушился на Москву и Подмосковье. Особенно досталось Люберцам, где ледяные комья засыпали улицы, дворы и автомобили, а видимость на дорогах резко упала. Непогода пришла вместе с активным атмосферным фронтом.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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