Гроза накрыла Петербург и Ленобласть — грохотать и лить будет до конца дня

Город Никольский в Ленинградской области остался без электричества и водоснабжения из-за сильного ветра и упавших деревьев. Об этом в соцсетях рассказали местные жители. По их словам, вместе с пропавшим светом отключилась и подача воды.

Ливень с градом обрушился на Сланцы. Видео © Telegram / Сланцы — не тапки

Тем временем непогода охватила и другие районы области. В Сланцах прошла гроза с градом. Жители некоторых районов также жалуются на проблему с водоснабжением. В Кингисеппе массово повалило деревья.

В Кингисеппе повалило деревья. Обложка © Telegram / Кингисепп | Live

Ливни с грозой дошли и до Петербурга. Спасатели советуют заранее отогнать машины подальше от деревьев.

Ранее сообщалось, что мощный ливень с градом и сильным ветром обрушился на Москву и Подмосковье. Особенно досталось Люберцам, где ледяные комья засыпали улицы, дворы и автомобили, а видимость на дорогах резко упала. Непогода пришла вместе с активным атмосферным фронтом.