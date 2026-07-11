Гроза накрыла Петербург и Ленобласть — грохотать и лить будет до конца дня
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Город Никольский в Ленинградской области остался без электричества и водоснабжения из-за сильного ветра и упавших деревьев. Об этом в соцсетях рассказали местные жители. По их словам, вместе с пропавшим светом отключилась и подача воды.
Ливень с градом обрушился на Сланцы. Видео © Telegram / Сланцы — не тапки
Тем временем непогода охватила и другие районы области. В Сланцах прошла гроза с градом. Жители некоторых районов также жалуются на проблему с водоснабжением. В Кингисеппе массово повалило деревья.
В Кингисеппе повалило деревья. Обложка © Telegram / Кингисепп | Live
Ливни с грозой дошли и до Петербурга. Спасатели советуют заранее отогнать машины подальше от деревьев.
Ранее сообщалось, что мощный ливень с градом и сильным ветром обрушился на Москву и Подмосковье. Особенно досталось Люберцам, где ледяные комья засыпали улицы, дворы и автомобили, а видимость на дорогах резко упала. Непогода пришла вместе с активным атмосферным фронтом.
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