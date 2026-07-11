Сильный ливень с градом и ветер обрушились на Москву и Подмосковье

Москву накрыл настоящий тропический ливень. Мощные потоки дождя обрушились на столицу и ближайшие районы Подмосковья. Кадрами делятся местные телеграм-каналы.

Стена дождя и сильнейший град. Видео © Telegram/ Московская Хроника

Сильнейший град идёт в Люберцах. Ледяные комья засыпают улицы, автомобили и дворы, а видимость на дорогах резко ухудшилась.

Непогода пришла в регион вместе с активным атмосферным фронтом. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях, грозах, граде и порывах ветра до 15–17 метров в секунду.

Наиболее интенсивные осадки ожидались во второй половине дня. Местами за несколько часов может выпасть до 15–20 миллиметров воды.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров. Во время ливня возрастает риск аквапланирования, подтоплений и падения веток.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что за три дня в Москве может выпасть до половины июльской нормы осадков. Самые сильные дожди ожидались в выходные, при этом их интенсивность могла заметно различаться даже в соседних районах.