Леус: В Москве за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков июля

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в период с пятницы по воскресенье в Москве ожидаются обильные осадки, которые могут составить до 50% от среднемесячной нормы июля. Об этом синоптик написал в своём телеграм-канале.

«Дождей в столичном регионе будет много. За три последних дня недели в копилку столичных осадков может попасть до половины от месячной нормы июля, которая, напомним, составляет 84 миллиметра», — уточнил Леус.

Характер выпадения осадков в столице будет неравномерным: возможны как интенсивные ливни на отдельных территориях, так и значительно меньший объём осадков в соседних районах.

«В пятницу в осадкомеры метеорологов попадёт до 6-11 миллиметров небесной влаги, возможны ливни с грозами. В первый выходной день дожди с грозами добавят ещё 9-14 миллиметров», — отметил синоптик. Воскресенье, по прогнозу, станет самым дождливым днём — выпадет до 12–17 миллиметров осадков.

Напомним, столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение: в пятницу, 10 июля, в Москве ожидается прохождение активного южного циклона. С 03:00 до 21:00 прогнозируются дожди и грозы. В период с 12:00 до 21:00 погодные условия осложнятся: местами пройдут ливни, возможен град, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.