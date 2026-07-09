МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за ливня и ветра до 20 м/с

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение: в пятницу, 10 июля, в Москве ожидается прохождение активного южного циклона. С 03:00 до 21:00 прогнозируются дожди и грозы. В период с 12:00 до 21:00 погодные условия осложнятся: местами пройдут ливни, возможен град, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

МЧС призывает горожан соблюдать меры безопасности: по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу избегать шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев. Автомобилистам следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и парковать транспорт в безопасных местах. В случае ЧП необходимо обращаться по номерам 101 или 112. Ожидается, что циклон покинет регион к концу пятницы, однако в субботу вероятность осадков сохраняется.

Ранее в Калининградской области пятибалльный шторм почти полностью разрушил пляж в Зеленоградске, волны достигали 4–5 метров, но туристы продолжали снимать стихию. Штормовое предупреждение действовало до 12:00 8 июля.