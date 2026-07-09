Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в 30 регионах страны

Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются сразу в нескольких десятках российских регионов, передает газета «Известия». По данным синоптиков, 9 и 10 июля непогода затронет не менее 30 субъектов страны, а в ряде из них возможен крупный град.

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Челябинской области, Тыве, Иркутской и Амурской областях. В отдельных районах Северной Осетии, Ингушетии и Чечни порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. При этом в Курганской области сохранится аномальная жара — температура будет превышать климатическую норму более чем на семь градусов.

В Центральной России погоду будут определять сразу два циклона. По словам синоптиков, в выходные они объединятся, из-за чего в Москве и Подмосковье местами может выпасть до 30–40 миллиметров осадков, а в Тверской и Калужской областях — до 50 миллиметров.

Специалисты не исключают, что уже к середине июля в столичном регионе выпадет почти вся месячная норма дождей. При этом температура воздуха повысится до +24…+26 градусов, однако солнечная погода сохранится недолго.

Последствия мощных ливней уже ощущаются в ряде регионов. В Челябинске и Иркутске сильные осадки привели к подтоплению улиц, дорог и дворов. Местные власти продолжают устранять последствия непогоды и готовятся к новым дождям.

По словам гидрологов, при выпадении большого объёма осадков за короткое время ливнёвые системы могут не справляться с нагрузкой. Поэтому в местах, где пройдут наиболее интенсивные ливни, нельзя исключать локальные подтопления.

Ранее в Калининградской области пятибалльный шторм почти полностью разрушил пляж в Зеленоградске, волны достигали 4–5 метров, но туристы продолжали снимать стихию. Штормовое предупреждение действовало до 12:00 8 июля.