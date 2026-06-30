Бури и космические цены: Россияне массово отказываются от поездок на Байкал

Озеро Байкал в 2026 году столкнулось с оттоком российских туристов сразу по двум причинам. Первая — неблагоприятные погодные условия.

Весна и начало лета в регионе выдались холодными с затяжными дождями, сильными ветрами и резкими перепадами температур. Многие отдыхающие перенесли или полностью отменили забронированные туры.

Вторая причина — рост цен. На фоне общей экономии россиян на путешествиях Байкал стал менее доступным. В популярных локациях — посёлке Листвянка и на острове Ольхон — стоимость жилья подскочила на 15–30% по сравнению с прошлым годом. Авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга подорожали на 20%, также выросли цены на питание и экскурсионные программы, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти регионов ускориться с ремонтом усадеб, старинных домов и исторических зданий для туристов. Он отметил, что пока лучше всех с этим справляются Ярославская, Нижегородская и Липецкая области, а также Татарстан.