Путин призвал регионы быстрее ремонтировать усадьбы и старинные дома для туристов

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что в национальном рейтинге инвестиционного климата теперь учитывается новое направление. Речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла при работе с объектами культурного наследия — старинными домами, усадьбами и историческими зданиями.

«Задача — быстрее их [объекты культурного наследия] отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что такие объекты важно быстрее ремонтировать, возвращать в хозяйственный оборот и делать доступными для посещения граждан. Путин отметил успешный опыт Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. По словам президента, он рассчитывает, что другие регионы тоже последуют этому примеру и активнее займутся восстановлением исторического наследия.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия удерживает мировое лидерство в атомной энергетике. По его словам, страна обладает также серьёзными инженерными и технологическими заделами в сфере управления водно-энергетическим балансом.