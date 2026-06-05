Путин: Суверенитет страны определяют люди, их знания и квалификация

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет страны сегодня определяется не только ресурсами, промышленностью или внешней политикой, а прежде всего людьми. По словам главы государства, ключевое значение имеют знания, квалификация специалистов и их способность работать с передовыми технологиями.

«Профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане, с сильными специалистами, уверенными в своей профессиональной карьере и своём будущем», — сказал Путин на сессии ПМЭФ.

Глава госдуратсва подчеркнул, что без достойной оплаты труда невозможно удерживать сильных специалистов, развивать новые отрасли и конкурировать на глобальном рынке.

Также Владимир Путин заявлял, что позиции государств в мировой экономике всё сильнее зависят от способности обеспечивать собственный суверенитет. По словам главы государства, современный суверенитет уже нельзя сводить только к способности страны выдерживать санкции, политическое давление или попытки вмешательства извне.